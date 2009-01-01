Синоптик предупредила: завтра в Киеве погода существенно изменится

Столицу накроет облаками, которые уже идут с северо-запада, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация Reuters

Во вторник, 21 февраля, в Киеве погода существенно изменится, ожидается дождь, возможен мокрый снег.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что столицу накроет облаками, которые уже идут с северо-запада, ощутимо усилится ветер.

"... пойдет дождь, возможен мокрый снег", — говорится в сообщении эксперта.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в нашу страну вторгнется теплая воздушная масса, 23 февраля дневная температура может подняться до 6-13 градусов тепла. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.