Синоптик предупредила: завтра в Киеве погода существенно изменится

Столицу накроет облаками, которые уже идут с северо-запада, отметила Диденко.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время она уточнила, что столицу накроет облаками, которые уже идут с северо-запада, ощутимо усилится ветер.
"... пойдет дождь, возможен мокрый снег", — говорится в сообщении эксперта.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в нашу страну вторгнется теплая воздушная масса, 23 февраля дневная температура может подняться до 6-13 градусов тепла. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.