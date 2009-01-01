Синоптик предупредила: завтра в Киеве похолодает

Диденко спрогнозировала, что в понедельник днем не ожидаются осадки.

Непогода в столице, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva

Cиноптикспрогнозировала, что в понедельник — 18 сентября —

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что завтра днем температура воздуха будет "в пределах +22 +23 градусов".

"В Киеве ближайшей ночью или утром какой-то намек на дождь, днем без осадков", — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.