Синоптик предупредила: завтра в Киеве похолодает

Диденко спрогнозировала, что в понедельник днем не ожидаются осадки.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что завтра днем температура воздуха будет "в пределах +22 +23 градусов".
"В Киеве ближайшей ночью или утром какой-то намек на дождь, днем без осадков", — отмечается в сообщении.
Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.