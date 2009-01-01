Синоптик рассказала, какая погода в Киеве ожидается на День Независимости

Во время военного парада будет солнечно, отметила Диденко.

Непогода в Киеве, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva

В четверг, 24 августа — в— в Киеве ожидает невысокая температура воздуха, возможен небольшой дождь.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что утром во время военного парада в столице будет солнечно.

"Утром… +14 +17 градусов, ветер западный, порывистый. В течение дня увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, +18 +20 градусов. Но прояснения гарантированы. К вечеру ветер будет стихать", — отмечается в сообщении.

Напомним, 18 августа в захваченном РФ Крыму прошли ливни, в ряде населенных пунктов были залиты улицы, у Дачного (входит в состав Судака) с гор на дорогу сошли сильные потоки воды вместе с грязью, они смыли около 15 автомобилей, некоторые были повреждены.