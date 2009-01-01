Синоптик рассказала, когда в Киеве мороз начнет ощутимо слабеть

В столице днем можно будет даже высунуть нос из трех оборотов шарфа, отметила Диденко.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что ближайшей ночью мороз, возможно, достигнет 15-17 градусов.
"Но вот уже завтра днем морозы начнут ощутимо слабеть, не прекращаться, а именно слабеть, и в Киеве можно будет даже высунуть нос из трех оборотов шарфа", — говорится в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в феврале в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.