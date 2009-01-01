Синоптик спрогнозировала, что завтра в Киеве потеплеет

В Украине выходные будут "синоптически роскошными", отметила Диденко.

Киев, иллюстрация Facebook.com

В пятницу, 25 августа, в Киеве повысится, будет солнечная погода.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что в Украине выходные будут "синоптически роскошными".

"В Киеве 25, 26 и 27 августа — солнце и +26 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа в захваченном РФ Крыму прошли ливни, в ряде населенных пунктов были залиты улицы, у Дачного (входит в состав Судака) с гор на дорогу сошли сильные потоки воды вместе с грязью, они смыли около 15 автомобилей, некоторые были повреждены.