Синоптик спрогнозировала, какая температура в Киеве будет на Троицу

В начале следующей недели в столице может потеплеть.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт подчеркнула, что "температурные гонки может почувствовать голова и сосуды".
"Сейчас в Киеве (днем 2 июня — Ред.) +17 +19, на Зеленое воскресенье — до +26, а в понедельник уже будет до +30", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 мая в Украине выпал снег. Позже директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснил, что такие осадки в стране стали возможны после наступления очень холодных масс арктического воздуха.