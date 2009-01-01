Синоптик спрогнозировала, какая температура в Киеве будет на Троицу

В начале следующей недели в столице может потеплеть.

Киев, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva

В воскресенье днем, 4 июня (), в Киеве температура воздуха может прогреться до 26 градусов со знаком плюс, а в понедельник — до 30.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт подчеркнула, что "температурные гонки может почувствовать голова и сосуды".

"Сейчас в Киеве (днем 2 июня — Ред.) +17 +19, на Зеленое воскресенье — до +26, а в понедельник уже будет до +30", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Украине выпал снег. Позже директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснил, что такие осадки в стране стали возможны после наступления очень холодных масс арктического воздуха.