Синоптик спрогнозировала, когда в Киев придет "бабье лето"

На следующей неделе температура воздуха может прогреться до 20 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Осень, иллюстрация Novosti44

Синоптикспрогнозировала, что с понедельника — 16 октября — в Киев придет

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, в начале следующей неделе в столице стартует период теплой, сухой и солнечной погоды.

"Самыми комфортными, вероятно, до +20 градусов, будут 18 и 19 октября", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.