Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве будут дожди и холод

Завтра днем в столице температура воздуха может достигнуть +20 градусов, отметила Диденко.

Непогода в столице, иллюстрация facebook/Mick Pidvezianiy

Cиноптикспрогнозировала, что в Киеве на следующей неделе — с 19-20 сентября — будут дожди и холод.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что завтра — 15 числа — в городе температура воздуха немного снизится.

"… днем максимально в пределах +18 +20 градусов. Без дождя в столице. В субботу в Киеве — солнечно и свежо, а в воскресенье — солнечно и +28 градусов!", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.