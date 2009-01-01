Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве серьезно потеплеет

Завтра в столице будет сильный ветер, предупредила Диденко.

Зима, иллюстрация УНИАН

В пятницу, 24 февраля, в Киеве очень ощутимо потеплеет, но потом температура воздуха снова снизится.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что, начиная с 27-28 числа, в столицу с запада пойдет новое, еще более сильное тепло.

"В Киеве завтра (23 февраля — ред.) сильный ветер, +5, +6 градусов", — говорится в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в нашу страну вторгнется теплая воздушная масса, 23 февраля дневная температура может подняться до 6-13 градусов тепла. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.