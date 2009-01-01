Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве похолодает

В среду температура воздуха может прогреться до 20 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация Reuters

Синоптикспрогнозировала, что в Киеве с воскресенья — 22 октября — начнется похолодание.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, завтра (18 числа — Ред.) в столице ожидается "синоптический рахат-лукум, солнце и +20 градусов".

"Так будет до субботы, а с воскресенья начнется похолодание", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.