Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве потеплеет

В столице 1-е сентября обещает быть солнечным, отметила Диденко.

Непогода в Киеве, иллюстрация facebook/Mick Pidvezianiy

Синоптикспрогнозировала, что 30-31 августа в Киеве температура воздуха повысится.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт подчеркнула, что, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым.

"30-31 августа температура вновь пойдет вверх", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.