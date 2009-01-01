Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве потеплеет

Во вторник днем температура воздуха может прогреться до 4 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация УНИАН

Синоптикспрогнозировала, что в четверг — 2 ноября — в Киеве начнет повышаться температура воздуха.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что завтра — 31 октября — ожидается дождь и мокрый снег, днем температура воздуха может составить +4 градуса.

"И снова главным ньюсмейкером погоды будет сильный штормовой ветер в столице! 1 ноября сильный ветер ослабнет до умеренного", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.