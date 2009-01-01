Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве станет прохладнее

Завтра в столице будет солнечно и сухо, отметила Диденко.

Ребенок в столичном фонтане, иллюстрация ZN.UA

Синоптикспрогнозировала, что в Киеве днем температура воздуха снизится в начале следующей недели — 21-22 августа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, завтра — 18 августа — в столице будет солнечно и сухо, максимальная температура воздуха ожидается около +30 градусов.

"Снижение в Киеве дневной температуры воздуха и дожди — в течение 21-22 августа", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.