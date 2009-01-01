Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве возобновится жара

В столице сегодня маловероятны существенные осадки, отметила Диденко.

Дети в киевском фонтане, иллюстрация УНИАН

Синоптикспрогнозировала, что в Киеве в конце текущей недели (14-20 августа) возобновится жара.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, 14 и 15 августа в столице ожидается +25 +26 градусов, существенные осадки маловероятны.

"… 16 августа... уже начнет ползти температура воздуха вверх, и с 17 августа, 18 августа и на Спаса (19 августа отмечают Преображение Господне, праздник еще называют Яблочный спас — Ред.) жара возобновится", — отметила эксперт.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.