Синоптики предупредили: завтра в Киеве погода может резко ухудшиться

На текущей неделе в столице ожидается ощутимое похолодание.
Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.
По данным ведомства, 6-7 числа возможно ощутимое снижение температуры из-за вторжения арктического воздуха.
"Ночью может опустить до 14-19 градусов мороза, местами до 22, а днем составить 11-17 градусов со знаком минус", — отметили в пресс-службе.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.