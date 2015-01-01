Синоптики предупредили: завтра в Киеве погода может резко ухудшиться

На текущей неделе в столице ожидается ощутимое похолодание.

Зима, иллюстрация Facebook.com

В среду, 4 января, в Киеве ожидается резкое ухудшение, скорость ветра может достигнуть 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

По данным ведомства, 6-7 числа возможно ощутимое снижение температуры из-за вторжения арктического воздуха.

"Ночью может опустить до 14-19 градусов мороза, местами до 22, а днем составить 11-17 градусов со знаком минус", — отметили в пресс-службе.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 4 января Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.