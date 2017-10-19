В центр Киева митингующим привезли новые палатки — не попали в правительственный квартал

Правоохранители не позволили активистам пронести привезенное в палаточный городок.

Активисты и правоохранители в центре Киева, иллюстрация pravda.com.ua

В четверг, 19 октября, в центре Киева — в правительственном квартале, где, правоохранители не позволили активистам пронести в палаточный городок новые палатки и пенопласт.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время издание уточнило, что возле Дома офицеров митингующие разгрузили четыре автомобиля с палатками и пенопластом.

"Правоохранители объясняют, что приказа не пропускать палатки нет, но нет возможности проверить, нет ли внутри палаток и пенопласта запрещенных предметов (оружия)", — говорится в статье.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в столице правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.

Фото: pravda.com.ua, видео: Українська правда