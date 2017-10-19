В центр Киева митингующим привезли новые палатки — не попали в правительственный квартал

Правоохранители не позволили активистам пронести привезенное в палаточный городок.
Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные собственного корреспондента.
В то же время издание уточнило, что возле Дома офицеров митингующие разгрузили четыре автомобиля с палатками и пенопластом.
"Правоохранители объясняют, что приказа не пропускать палатки нет, но нет возможности проверить, нет ли внутри палаток и пенопласта запрещенных предметов (оружия)", — говорится в статье.
Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.
Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в столице правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.
Фото: pravda.com.ua, видео: Українська правда