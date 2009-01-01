Скрывается от прокуратуры. СБУ объявила в розыск Черновецкого

В МВД указали, что бывший мэр Киева пропал 24 июля.

Леонид Черновецкий chernovetskiy.com.ua

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-мэра Киевакак лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Об этом говорится на сайте МВД в разделе розыск.

В сообщении указано, что дата исчезновения бывшего чиновника — 24 июля.

"Статья обвинения — 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением) (Уголовного кодекса — Ред.)", — отметили в министерстве.

Напомним, в конце июля следователи Генпрокуратуры получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого, до этого ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.