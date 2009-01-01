"Слуги Москвы". В Киеве напали на Центр визуальной культуры, опубликованы фото и видео

Неизвестные злоумышленники скрутили и избили охранника.

Место происшествия hromadske.ua

Во вторник, 7 февраля, в Киевена Центр визуальной культуры, в котором проходила выставка украинского художника Давида Чичкана "Упущенные возможности", и устроили погром.

Об этом сообщает hromadske.ua, ссылаясь на данные сотрудников Центра.

В то же время издание уточнило, что охранник открыл дверь девушке, а за ней внутрь ворвались около 15 молодых людей, они его скрутили, избили и приказали не двигаться.

"После этого нападавшие разбили стены, разрисовали их надписями, забрали часть работ, а также пытались ворваться в комнату, где сидели сотрудники Центра", — отметили журналисты.

В целом атака длилась чуть больше пяти минут, после чего злоумышленники скрылись. Сотрудники слышали, что нападавшие выкрикивали лозунги на русском языке, также они обрисовали стены надписями "Слава Украине!", "Слуги Москвы", "Сепары" и тому подобное.

"Сейчас организаторы выставки подозревают в атаке праворадикалов. На месте происшествия работали полицейские. По словам сотрудников Центра, правоохранители прибыли через полчаса, хотя их предупреждали о возможных инцидентах в течение всего дня", — добавило издание.

Напомним, в ноябре 2016 года в Москве группа радикально настроенных молодчиков напала на Национальный культурный центр Украины и сожгла флаг страны, МИД нашего государства был возмущен фактом преступного надругательства над госсимволом.

Фото: hromadske.ua, видео: Громадське Телебачення