Смерть на Южном мосту. В Киеве сбили мужчину и несколько раз переехали тело

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины в ДТП.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины в ДТП на Южном мосту в Киеве knews.kg

В ночь на среду, 13 сентября,произошло ДТП, жертвой которого стал неизвестный мужчина.

Трагедия случилась на расстоянии около 300 м от развязки в направлении правого берега, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия следователи установили, что одним из участников ДТП стал "Мерседес", имевший характерные повреждения. Водитель автомобиля объяснил правоохранителям, что мужчина лежал на дороге, когда он совершил наезд. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда врачей и полицейских. Его личность устанавливается.

Работники полиции исследуют записи камер видеонаблюдения, а также назначают судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, автотехническую и трассологическую, для установления обстоятельств ДТП. Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

А тем временем СМИ сообщали, что мужчина на мосту был сбит неизвестным автомобилем, после чего по телу погибшего проехали еще несколько машин. Остановился водитель "Мерседеса", который почувствовал, что на что-то наехал. Когда он вышел из машины, увидел тело мужчины.

Напомним, месяцем ранее "Главред" сообщал, что в Киеве на мосту через Днепр сгорело авто.