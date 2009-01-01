Смертельная ссора: под Киевом сын задушил мать и прожил с ее телом неделю

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы. obozrevatel.com

Васильковского района под Киевом произошла жуткая трагедия — сын убил 58-летнюю мать и прожил с ее телом почти неделю.

Об этом со ссылкой на сайт прокуратуры Киевской области сообщает УНИАН.

Сейчас Васильковский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту умышленного убийства жительницы Глевахи Васильковского района.

"В ходе досудебного расследования установлено, что данное преступление совершил ее 35-летний сын, который, находясь в доме, зашел в комнату матери, где во время ссоры, не осознавая своих противоправных действий, сдавил шею женщины, в результате чего потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении.

После убийства сын прожил в доме с телом матери почти неделю, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Прокуратура просит суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

За убийство матери подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, в начале августа в Киеве психически больной жестоко убил отца, мать и двоих сестер.