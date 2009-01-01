Смертельное ДТП под Киевом. Среди пострадавших маленькие дети

Среди пострадавших двое детей. Мальчику 3,5 года, а девочке 11 лет.

kiev.segodnya.ua Под Киевом на автодороге Переяслав Хмельницкий – Ташань водитель Hyundai Accent с киевскими номерами потерял управление и врезался в дерево.

В результате ДТП все пассажиры и водитель 1956 года рождения оказались в больнице, пишет "Сегодня".

Один из пассажиров, местный житель 62 лет, скончался. Среди пострадавших двое детей — внуки водителя. Мальчику 3,5 года, а девочке 11 лет.

Напомним, 14 октября, в Оболонском районе Киеве пьяный мужчина на иномарке на регулированном пешеходном переходе двигался на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину.

фото: kiev.segodnya.ua