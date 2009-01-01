Смертельное ДТП в Киеве: чиновник из структуры МВД задержан

Правонарушитель все-таки сдал анализ на содержание алкоголя в крови.

Последствия аварии в столице facebook.com/ayder.khalilov/

В Киеве задержали злоумышленника, устроившегона пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева.

Об этом советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что задержанный будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения.

"Кроме того, по последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП, он отказаться проходить тест", — отметил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева чиновник из структуры МВД Владимир Найда вылетел на своем автомобиле на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi Spacestar, погиб пассажир иномарки.

Видео: ТСН