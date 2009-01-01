Смертельное ДТП в Киеве: девушка попала под колеса внедорожника

В результате аварии, смерть девушки наступила мгновенно.
Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Как говорится в сообщении, девушка 1993 года рождения перебегала дорогу и попала под колеса внедорожника.
К сожалению, в результате аварии, смерть наступила мгновенно.
На месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Кроме того, движение на этом участке было ограничено.
Напомним, 4 марта в Киеве пьяный лихач на Honda протаранил маршрутку и был избит пассажирами.
фото: dtp.kiev.ua