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Смертельное ДТП в Киеве: девушка попала под колеса внедорожника

Сегодня, 08:06
Киев, дтп < >
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1 / 2 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В результате аварии, смерть девушки наступила мгновенно.

Киев, дтп
facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве возле станции метро "Красный хутор" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi.

Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, девушка 1993 года рождения перебегала дорогу и попала под колеса внедорожника.

К сожалению, в результате аварии, смерть наступила мгновенно.

На месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Кроме того, движение на этом участке было ограничено.

Напомним, 4 марта в Киеве пьяный лихач на Honda протаранил маршрутку и был избит пассажирами.

фото: dtp.kiev.ua

 

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Киев, ДТП, авария, жертва, девушка, метро, Красный хутор, полиция
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