Смертельное ДТП в Киеве парализовало движение: на проспекте Победы огромная пробка

В результате ДТП в сторону центра города образовалась пробка длиной около семи километров
Об этом сообщили участники соцгруппы "Киев оперативный" в Facebook.
Авария произошла в понедельник утром, 26 декабря, неподалеку от подземного перехода.
"Насмерть сбили пешехода, пытавшегося перебежать проспект", — сообщили интернет-пользователи.
В результате ДТП в сторону центра города образовалась пробка длиной около семи километров. Движение автотранспорта на участке не превышало пяти-семи километров в час.
Напомним, под Киевом маршрутка влетела в дерево, пострадали 6 пассажиров.