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Смертельное ДТП в Киеве парализовало движение: на проспекте Победы огромная пробка

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Киев, ДТП-1 < >
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1 / 3 (facebook.com/KyivOperativ)

В результате ДТП в сторону центра города образовалась пробка длиной около семи километров

Киев, ДТП-1
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на проспекте Победы напротив парка Пушкина случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об этом сообщили участники соцгруппы "Киев оперативный" в Facebook.

Авария произошла в понедельник утром, 26 декабря, неподалеку от подземного перехода.

"Насмерть сбили пешехода, пытавшегося перебежать проспект", — сообщили интернет-пользователи.

В результате ДТП в сторону центра города образовалась пробка длиной около семи километров. Движение автотранспорта на участке не превышало пяти-семи километров в час.

Напомним, под Киевом маршрутка влетела в дерево, пострадали 6 пассажиров.

 фото: facebook.com/KyivOperativ

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Киев, ДТП, авария, пешеход, гибель
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