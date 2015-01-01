Смертельное ДТП в Киеве парализовало движение: на проспекте Победы огромная пробка

В результате ДТП в сторону центра города образовалась пробка длиной около семи километров

В Киеве на проспекте Победы напротив парка Пушкина случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об этом сообщили участники соцгруппы "Киев оперативный" в Facebook.

Авария произошла в понедельник утром, 26 декабря, неподалеку от подземного перехода.

"Насмерть сбили пешехода, пытавшегося перебежать проспект", — сообщили интернет-пользователи.

В результате ДТП в сторону центра города образовалась пробка длиной около семи километров. Движение автотранспорта на участке не превышало пяти-семи километров в час.

Напомним, под Киевом маршрутка влетела в дерево, пострадали 6 пассажиров.

фото: facebook.com/KyivOperativ