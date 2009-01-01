Смертельное ДТП в Киеве: пострадавший в реанимации, чиновнику из структуры МВД объявили подозрение

Задержанному 35 лет, он ведущий специалист-администратор в региональном сервисном центре Министерства внутренних дел.
Об этом он рассказал на брифинге, пишет УНИАН.
По данным прокуратуры столицы, виновник аварии — 35 летний ведущий специалист-администратор в региональном сервисном центре МВД, возможно, он был пьян, ему уже сообщили о подозрении.
"Один погиб, другой находится в лечебном заведении, в реанимации. Расследование проходит. Допрашиваются свидетели. Один из пострадавших пока в неконтактном состоянии", — отметил Крищенко.
Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева чиновник из структуры МВД Владимир Найда на своем авто Mazda вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир иномарки, водитель — пострадал, виновника ДТП уже задержали.
Фото: kyiv.gp.gov.ua, видео: ТСН