Смертельное ДТП в Киеве: пострадавший в реанимации, чиновнику из структуры МВД объявили подозрение

Задержанному 35 лет, он ведущий специалист-администратор в региональном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Последствия аварии kyiv.gp.gov.ua

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что один из участниковна пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева, которое спровоцировал чиновник из структуры Министерства внутренних дел, находится в реанимации.

Об этом он рассказал на брифинге, пишет УНИАН.

По данным прокуратуры столицы, виновник аварии — 35 летний ведущий специалист-администратор в региональном сервисном центре МВД, возможно, он был пьян, ему уже сообщили о подозрении.

"Один погиб, другой находится в лечебном заведении, в реанимации. Расследование проходит. Допрашиваются свидетели. Один из пострадавших пока в неконтактном состоянии", — отметил Крищенко.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева чиновник из структуры МВД Владимир Найда на своем авто Mazda вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир иномарки, водитель — пострадал, виновника ДТП уже задержали.

Фото: kyiv.gp.gov.ua, видео: ТСН