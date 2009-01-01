Смертельные кульбиты на Оболони. BMW слетел с дороги, угодил в яму и задавил водителя

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1 / 4 BMW слетел с дороги и угодил в яму (Сегодня)

Как рассказали очевидцы, авто двигалось в сторону проспекта Бандеры.

BMW слетел с дороги и угодил в яму Сегодня

В среду вечером, в Киеве произошло резонансное ДТП на проспекте Героев Сталинграда.

В результате аварии разбился автомобиль BMW и погиб молодой парень, пишет "Сегодня".

Как рассказали нам очевидцы, авто двигалось в сторону просп. Бандеры. Предварительно, на дороге оно немного зацепило Mercedes, который перестраивался в правый ряд. Водитель BMW не притормозил, а, наоборот, ускорился — видимо, пытаясь избежать более сильного столкновения. Но этот маневр был роковой ошибкой.

Авто зацепило бордюр, слетело с дороги в глубокий кювет. И, по трагическому стечению обстоятельств, попало прямо в яму, которая осталась на газоне после демонтированного билборда. После этого машина начала кувыркаться, водитель вылетел через люк из салона и оказался под авто. Он погиб на месте.

Его друг, который также находился в автомобиле и был пристегнут, травм вообще не получил. На месте ЧП он рассказал, что погибший увлекался автоспортом, а в машине у него стоял очень мощный двигатель. Также люди на месте аварии говорили, что чудом больше никто не пострадал — машина летела прямо на тротуар, где обычно очень многолюдно (недалеко находится школа, в десятке метров стоял хлебный киоск). С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители.

Напомним, на Южном мосту в Киеве сбили мужчину и несколько раз переехали тело.

Фото: "Сегодня".