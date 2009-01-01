СМИ назвали имя модели, пострадавшей в результате взрыва в Киеве

Манекенщица якобы "неоднократно снималась в различных рекламных показах".

Место происшествия УНИАН

В результате, вероятно, пострадала украинская модель Наталья Кошель.

Об этом пишет 24tv.ua, ссылаясь на данные собственных источников.

В то же время издание уточнило, что манекенщица "неоднократно снималась в различных рекламных показах".

"В автомобиле "Тимура Махаури"..., вероятно, была модель Наталья Кошель", — говорится в статье.

Наталья Кошель 24tv.ua

Напомним, 8 сентября в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, погиб мужчина, женщине оторвало ногу. По предварительным признакам, в машине сработало взрывное устройство. СМИ узнали, что пострадавшая — всемирно известная модель, она была лицом Dior.

Фото: 24tv.ua