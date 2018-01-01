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СМИ назвали оправданным подорожание проезда в Киеве

Сегодня, 17:40

Подвижной состав в столице изношен на 75%.

троллейбусы
УНИАН
Одной из главных причина подорожания проезда в Киеве стал 75-процентный износ подвижного состава коммунальных транспортных предприятий. Об этом говорится в статье-расследовании, опубликованном на портале bigmir.net.

"Согласно данным Киевской городской государственной администрации, износ автобусного парка столицы составляет 80% (320 из 400 автобусов требуют замены). Износ троллейбусного парка – 70% (322 из 460 единиц требуют замены). Для трамвая этот показатель достигает 75% (215 из 219 вагонов – под замену). Причем даже та техника, которая замены не требует, в основном подлежит капремонту", – говорится в материале.

Таким образом, средний износ подвижного состава КП "Киевпастранс" составляет 75%.

Взяв во внимание приведенные данные, авторы расследования пришли к выводу, что анонсированное с 14 июля повышение стоимости проезда в Киеве является оправданным, так как без этого шага транспортного коллапса в столице избежать не удастся.

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Напомним, ранее генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко заявил о том, что почти треть всего транспортного парка столицы сегодня нуждается в капитальном ремонте.

"Важная составляющая полноценной работы наземного общественного транспорта – своевременное ремонт и надлежащее содержание подвижного состава. Однако около трети всего транспортного парка столицы нуждается сегодня в капитальном ремонте. Согласно подсчетам наших экономистов, мы не сможем избежать увеличения тарифа, ведь главными целями деятельности нашего предприятия является безопасные и комфортные перевозки пассажиров. А это требует надлежащего содержания и обновления подвижного состава, требует дополнительных средств", - отметил руководитель КП"Киевпастранс".

 

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