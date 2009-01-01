СМИ рассказали о погоне и стрельбе в Киеве

Инциденты якобы произошли в Шевченковском районе столицы.

Одно из авто якобы задело Porsche 112.ua

В Шевченковском районе Киева произошла погоня — один автомобиль на иностранных номерах пытался догнать другой, была стрельба.

Об этом пишет 112.ua, ссылаясь на данные очевидцев.

Издание уточнило, что инциденты случились на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической.

"Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе… скрылись, у одной повреждения", — сказал свидетель.

По его словам, одно транспортное средство задело Porsche, который проезжал по Дегтяревской. Также очевидцы утверждают, что одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находились — скрылись.

В сообщении ГУ Нацполиции в столице, размещенном на его сайте, говорится, что копам об обнаружении на ул. Белорусской, которая также находится в Шевченковском районе, машины из поврежденными окнами, в салоне которой лежит предмет, похожий на автомат.

"А через несколько минут на линию "102" поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями", — добавили в ведомстве.

Фото: 112.ua

