Снег и небольшой мороз. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

В большинстве областей нашей страны ожидается усиление ветра, отметила Диденко.

Зима в Киеве, иллюстрация Facebook.com

В среду, 25 января, в Киеве будет идти снег, днем температура воздуха может опуститься до 5 градусов мороза, а вечером — до 7.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что в большинстве областей Украины ожидается усиление ветра.

"В Киеве завтра будет идти снег. Ближайшей ночью -2… -5, днем также -2… -5, а вечером снижение до -5… -7 градусов", — отметила эксперт.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в январе и феврале 2017 года в нашей стране стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.