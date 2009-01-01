Снег, небольшой мороз. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

Ночью в столице температура воздуха может опуститься до -14 градусов, отметила Диденко.

Кот в снегу, иллюстрация i2.guns.ru

В пятницу, 27 января, на территории Киева днем ожидается снег, а также небольшой мороз.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, ночью и утром температура воздуха может составить -10… -14 градусов.

"А вот днем в столице — снег и небольшой морозец — -1… -4 градуса", — говорится в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале в нашей стране стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.