София Киевская и Лавра. Историк рассказала о двух "черных метках" Украине от ЮНЕСКО

До 1 декабря 2018 года Украина должна предоставить ЮНЕСКО Генеральный план развития Киева, говорит Влада Литовченко.

Влада Литовченко Главред

С 2 по 12 июня в польском Кракове проходила 41-я. На этом заседании Комитета всемирного наследия, который является уникальной платформой и местом встречи ведущих дипломатов, специалистов по сохранению и охране культурного наследия, политиков, культурологов и общественных деятелей, поднимался и вопрос Украины.

Об этом директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко рассказала на чате в Главреде.

"Результатом сессии было включение еще 55 объектов в легендарный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и его цифра по состоянию на июнь 2017 года насчитывает 1073 объектов. По Украине было два решения. Первое — положительное, а именно: расширение объекта природного характера "Буковые леса Карпат и других регионов Европы" четырьмя национальными парками Украины, и теперь общая площадь лесов и старинных лесов в Карпатах достигает 80 000 гектаров, что дает Украине шанс для сохранения этих уникальных лесов", — говорит эксперт по культурной дипломатии.

"Второе — это украинский кризисный вопрос, а именно объекты Киево-Печерская лавра и София Киевская. Украина получила еще один временной люфт — до 1 декабря 2018 года, чтобы предоставить Генеральный план развития Киева, план развития центральной части Киева, предоставить план утвержденных, но еще не построенных высотных зданий в центре Киева для того, чтобы эти знаковые объекты от Украины не переместились в список "объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой", — предупредила директор ВИКЗа.

"Киевские чиновники намерены перенимать опыт составления планов развития у своих немецких коллег. Будем надеяться, что затребованные ЮНЕСКО документы будут подготовлены и предоставлены своевременно", — напомнила историк.

"Также в ноябре 2017 года состоится заседание по номинированию в Календарь памятных дат ЮНЕСКО двух событий от Украины — 100-летие со дня рождения выдающегося педагога Сухомлинского и 100-летия создания Национальной академии наук Украины. Будем надеяться, что эти выдающиеся события от нашего государства найдут место в списке общемировых событий", — резюмировала Влада Литовченко.

Напомним, ранее историк рассказала о похищенной в Межигорье иконе, на которой короновали русских царей и президентов РФ.

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