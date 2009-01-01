"Солнце и жара". Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет на выходных

Скоро в столице ожидаются периодические дожди, отметила Диденко.

Дети в столичном фонтане, иллюстрация УНИАН

В субботу и воскресенье, 19-20 августа (в первый выходной день отмечают, праздник еще называют Яблочный Спас), в Киеве ожидается солнечная погода и жара.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что в начале следующей недели в столице похолодает.

"Киевляне! На Спаса и в воскресенье — солнце и жара. В понедельник начнет падать атмосферное давление, под вечер подойдут дожди с грозами", — отметила эксперт.

По ее словам, "22-23 августа в Киеве ожидаются периодические дожди, грозы и похолодание до +19 +22 градусов". "24 августа, в День Независимости, по предварительному прогнозу, температура воздуха в столице будет комфортной, около +25 градусов, а дожди прекратятся и выйдет… солнышко", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.