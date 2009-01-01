Сорвали стоп-кран. В Киеве 50 вандалов остановили электричку и разрисовали 8 вагонов

На станции им. Георгия Кирпы несколько десятков людей в масках, некоторые из которых были с битами, задержали поезд.

В Киеве 50 вандалов остановили электричку kiev.vgorode.ua

В понедельник, 7 августа, в Киеве группа из более 50 человек разрисовала восемь вагонов электрички, сорвав стоп-кран.

Об этом идет речь в сообщении "Укрзалізниці".

Отмечается, что на станции им. Георгия Кирпы несколько десятков людей в масках, некоторые из которых были с битами, задержали поезд, который следовал из Гребенки в столицу.

"Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машинисту, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время события железнодорожники вызвали полицию, ВОХР и СБУ", — говорится в сообщении.

Полиция приехала после прибытия электропоезда на станцию "Борщаговка-Техническая". В "Укрзалізниці" отметили, что ориентировочные затраты на перекрашивание вагонов составят 150 тысяч грн и это займет две недели времени.

"К сожалению, количество случаев раскраски вагонов увеличивается: в 2016 году — 32 случая, убытки составили 200 тыс. грн, в этом — уже 42 случая, что повлекло 720 тыс. грн убытков", — рассказали железнодорожники.

Напомним, ранее сообщалось, что на Петровке агрессивных подростков-экстремалов час снимали с крыши электрички.