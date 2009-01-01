Спецназовцы задержали около 20 сторонников Коханивского, опубликованы фото и видео

Задержанных поместили в автозак. У некоторых из них на лице кровь.

Штурм суда, иллюстрация. facebook.com/igor.mosijcuk

По словам журналиста, задержанных поместили в автозак. У некоторых из них на лице кровь.

Как рассказал корреспондент, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

Здание суда на данный момент взято в полукруг воинами Нацгвардии. Выход журналистов из здания суда заблокирован. Стоит отметить, что во время деблокирования правоохранители запрещали журналистам снимать происходящее, а также вели себя в отношении представителей прессы достаточно агрессивно, пишет Цензор. НЕТ.



Позже правоохранители увезли задержанных активистов в автозаках, скорее всего, в отделение полиции.



Также перекрыто движение по прилегающей к зданию суда части улицы Жилянской в центре Киева.

По словам корреспондента "112 Украина" существовала предварительная договоренность подождать адвокатов и перейти в другое помещение для того, чтобы продолжить заседание суда. Для этого нужно было разобрать баррикаду у выхода. Ее разобрали, начали выходить, но по словам сторонников Коханивского, во втором помещении было много полицейских, которые в последствии вошли в захваченный зал, продолжили разбирать баррикаду, задерживать протестующих и выводить их через окно.

По оценке журналиста, полицейских —несколько десятков. По некоторой информации, в драке пострадали также журналист одного из украинских каналов.

Сам Николай Коханивский сообщил, что полицейские пытались штурмовать зал несколько раз и в итоге задержали почти всех его сторонников, которых в зале было 30 или 40 человек.

"У нас были определенные договоренности - мы просто будем сидеть. Мы договорились, что будем сидеть до девяти часов, дальше будет суд. Несколько раз происходили штурмы, три раза мы их отражали, четвертый раз не отбили. Была драка, мне на самом деле меньше досталось. Некоторые в автозаках едва дышат", - рассказал Коханивский.

Напомним, сторонники Коханивского сегодня ночью устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Активисты разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в СИЗО после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 24 октября.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского. Задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой. Оба участника потасовки получили травмы.

фото: censor.net.ua; видео: 112 Украина