Сработал план "Перехват". В Киеве полицейские поймали вооруженных бандитов, похитивших мужчину

Инцидент произошел 27 августа около 17.20 в Голосеевском районе столицы на проспекте Науки.

В Киеве полицейские поймали вооруженных бандитов kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева полицейские задержали трех злоумышленников, которые похитили мужчину

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел 27 августа около 17.20 в Голосеевском районе столицы на проспекте Науки.

Правоохранители получили сообщение о том, что на мужчину набросились три человека и силой посадили в автомобиль "Фольксваген". В Киеве немедленно ввели план перехвата.

Автомобиль остановили неподалеку от места преступления. "В салоне автомобиля находились трое злоумышленников и потерпевший. Следствию 25-летний мужчина объяснил, что из автомобиля "Фольксваген" на него набросились трое человек. Кроме того, в салоне автомобиля работники полиции обнаружили два револьвера и патроны", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители выяснили, что нападавшие — 26-летний, 39-летний и 50-летний местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Следствию сообщить причины похищения киевлянина они отказались на основании ст. 63 Конституции Украины.

"Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека. Трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", — отметил Крищенко.

Напомним, ранее киевские копы нашли парня, похищенного накануне.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Видео: поліція Києва.