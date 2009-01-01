Сторонники блокады Донбасса устроили митинг и установили палатку под АП, опубликованы фото

Участие в акции приняли около 200 человек.

Сторонники блокады Донбасса устроили митинг УНИАН

В воскресенье, 19 февраля, в Киеве участники акции в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса установили агитационную палатку возле Администрации президента.

Участие в акции приняли около 200 человек, сообщает УНИАН.

Они установили агитационную палатку на углу улиц Банковой и Институтской перед кордоном нацгвардейцев.

Полиция сначала препятствовала, не разрешая пронести металлические конструкции, из которых формируется каркас палатки, но потом с помощью народных депутатов митингующие пронесли их и установили палатку.

Как отметил на митинге народный депутат Семен Семенченко, который является одним из организаторов блокады оккупированного Донбасса, они еще планируют установить большую палатку возле Банковой и требовать принятия решения о запрете торговли с временно оккупированными территориями. Также подвезут бочки и дрова, чтобы участники акции, которые будут находиться возле Банковой, могли греться, сказал он.

В то же время буквально в 100 метрах от места этого события ситуация абсолютно спокойная, люди приходят к памятным местам в центре Киева, чтобы отдать дань уважения погибшим участникам Революции достоинства, возлагают цветы.

Ранее возле Администрации президента в митинге приняли участие представители ряда общественных организаций и политических партий.

На углу улиц Институтской и Банковой собрались несколько сотен человек от общественных организаций и партий. Они выдвигали президенту Украины Петру Порошенко различные требования. Одни участники выкрикивают: "Позор" и "импичмент", другие — требуют законодательно закрепить торговую блокаду оккупированных территорий Донбасса, третьи — просто стояли с флагами.

Напомним, ранее участники блокады на Донбассе пригрозили перекрыть ж/д-сообщение Украины с РФ.