Стрельба и погоня. В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами

Отобрав средства, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета.

В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами pravo-kiev.com

В Киеве произошло очередное разбойное нападение , в результате мужчина получил ранение, а также лишился крупной суммы.

Об этом идет речь в сообщении "Эспрессо".

Сообщается, что на улице Киквидзе четыре злоумышленника подстрелили мужчину и отобрали у него 4 млн гривен.

Отобрав средства, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета.

"Несмотря на огнестрельное ранение в ногу, потерпевший поехал за нападающими, пытаясь их догнать", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.

Напомним, в Киеве мужчина, угрожая гранатой, ограбил пункты быстрых кредитов.