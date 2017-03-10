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Стрельба и погоня. В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами

Сегодня, 17:51

Отобрав средства, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета.

пистолет
В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами pravo-kiev.com
В Киеве произошло очередное разбойное нападение, в результате мужчина получил ранение, а также лишился крупной суммы.

Об этом идет речь в сообщении "Эспрессо".

Сообщается, что на улице Киквидзе четыре злоумышленника подстрелили мужчину и отобрали у него 4 млн гривен.

Отобрав средства, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета.

"Несмотря на огнестрельное ранение в ногу, потерпевший поехал за нападающими, пытаясь их догнать", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.

Напомним, в Киеве мужчина, угрожая гранатой, ограбил пункты быстрых кредитов.

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