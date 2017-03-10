Стрельба и погоня. В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами

Отобрав средства, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета.
Об этом идет речь в сообщении "Эспрессо".
Сообщается, что на улице Киквидзе четыре злоумышленника подстрелили мужчину и отобрали у него 4 млн гривен.
Отобрав средства, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета.
"Несмотря на огнестрельное ранение в ногу, потерпевший поехал за нападающими, пытаясь их догнать", — говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.
Напомним, в Киеве мужчина, угрожая гранатой, ограбил пункты быстрых кредитов.