Стрельба и ранение. В Киеве в результате разборок есть пострадавшие

Двое мужчин находятся в больнице.

В Киеве в результате разборок есть пострадавшие фото:nr2.ru

В Киеве, возле Соломенского рынка произошла стрельба

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"К правоохранителям обратилась бывшая жена пострадавшего, которая сообщила: во время разговора к ним подошел 37-летний знакомый, начал нецензурно выражаться в адрес мужа и угрожать. Затем достал из сумки пистолет и выстрелил несколько раз, в результате чего 32-летний мужчина получил ранение грудной клетки. При этом пострадавший сумел выхватить пистолет и нанести несколько ударов по голове нападавшему", — говорится в сообщении.

На данный момент оба мужчины находятся в больнице. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, в Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с 4 миллионами.