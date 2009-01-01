Стрельба и угон маршрутки в Киеве: ранен полицейский, бандита ищут

Сейчас правонарушитель скрывается в частном секторе.

В Нацполиции рассказали подробности происшествия

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в г. Киеве, событие произошло в Днепровском районе Киева. В настоящее время злоумышленник скрывается в частном секторе.

"Предварительно установлено, что сначала патрульным сообщили о подозрительном мужчине с большим рюкзаком. Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и через дворы многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители, в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также рассказали о том, что "по дороге бандит столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре остановился в частном секторе, бросил маршрутку и стал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать".

Также сообщается, что в настоящее время правонарушитель скрывается в частном секторе. На его поиски задействовали работников территориального управления полиции, спецподразделение и кинологов.

"Информация о пострадавших и все обстоятельства происшествия уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта в Киеве на улице Малышко, 15, у АТБ вооруженный мужчина, угрожая пистолетом, выгнал водителя и завладел маршруткой