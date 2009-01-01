Стрельба на вокзале в Киеве, есть пострадавшие, опубликованы фото с места события

Злоумышленники скрылись. Правоохранители разыскивают нападавших и выясняют обстоятельства конфликта.

В Киеве на железнодорожном вокзале неизвестные открыли стрельбу. В результате конфликта ранены три человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"ЧП произошло на площади Вокзальной. На месте работают правоохранители. В 9:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания возле железнодорожного вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, вероятно, из травматического оружия, троих мужчин. По предварительной информации врачей, у потерпевших — травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись", — сообщила она.

"Сейчас на месте происшествия работают наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами", — говорится в соощении.

Напомним, в Киеве 8 августа мужчина с двумя гранатами в руках забежал в больницу, кричал, что хочет "подорвать все вокруг".