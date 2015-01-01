Стрельба в центре Киева. Неизвестный ранил иностранца

25-летнего иностранца правоохранители смогут опросить, как только получат разрешение от врачей.

В центре Киева неизвестный ранил иностранца фото:nr2.ru

В Киеве полиция разыскивает злоумышленника, который стрелял в иностранца на Печерске.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что информация о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый, поступила в дежурную часть столичной полиции вчера в 22.44.

По вызову выехали сотрудники Печерского управления полиции, кинологи и патрульные. Местный житель, который стал свидетелем происшествия, видел, как возле подъезда дома разговаривали двое мужчин. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяв три стреляные гильзы, которые направлены на экспертное исследование. Также были опрошены возможные свидетели и очевидцы.

25-летнего иностранца правоохранители смогут опросить, как только получат разрешение от врачей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают стрелявшего мужчину, устанавливают его личность, а также все обстоятельства и причины правонарушения.

Напомним, 30 декабря в центре Киева возле Дворца спорта из огнестрельного оружия были тяжело ранены мужчина и женщина.