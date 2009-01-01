Стрельба в Киеве. Четверо в балаклавах напали на мужчину в гараже

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

Сегодня ночью, 19 сентября, в Киеве в гаражном кооперативе на улице Уютной в Дарницком районе произошла стрельба.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который ремонтировал свой автомобиль в гараже.

Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, а пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

Напомним, 14 сентября в Дарницком районе Киева произошла драка с поножовщиной, шесть человек попали в больницу.

фото; видео: facebook.com/KyivOperativ