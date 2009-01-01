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Стрельба в Киеве. Четверо в балаклавах напали на мужчину в гараже

Сегодня, 10:19
Киев, стрельба, гараж-1 < >
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1 / 3 (facebook.com/KyivOperativ)

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

Киев, стрельба, гараж-1
facebook.com/KyivOperativ
Сегодня ночью, 19 сентября, в Киеве в гаражном кооперативе на улице Уютной в Дарницком районе произошла стрельба.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который ремонтировал свой автомобиль в гараже.

Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, а пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

Напомним, 14 сентября в Дарницком районе Киева произошла драка с поножовщиной, шесть человек попали в больницу.

фото; видео: facebook.com/KyivOperativ

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Киев, Дарница, стрельба, гараж, раненый
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