Стрельба во дворе лицея. В Киеве неизвестный ранил ученика

Днем, когда большинство детей находились внутри помещения, ученики и учителя услышали выстрелы.

В Киеве неизвестный ранил ученика pravo-kiev.com

В Киеве произошла стрельба во дворе Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства.

Об этом идет речь в сообщении "Магнолии-ТВ".

Отмечается, что днем, когда большинство детей находились внутри помещения, ученики и учителя услышали выстрелы, а потом увидели на улице на улице раненого мальчика, лежащего на земле.

По словам очевидцев, в школьника стрелял посторонний. Ранения у мальчика, к счастью, не тяжелые, все время он был в сознании.

Медики осмотрели и госпитализировали пострадавшего. По предварительной информации, нападающий стрелял из травматического оружия.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные из автомобиля обстреляли Jaguar, пострадали два иностранца.

Видео: "Магнолия-ТВ".