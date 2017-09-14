Стрельба во дворе лицея. В Киеве неизвестный ранил ученика

Днем, когда большинство детей находились внутри помещения, ученики и учителя услышали выстрелы.
Об этом идет речь в сообщении "Магнолии-ТВ".
Отмечается, что днем, когда большинство детей находились внутри помещения, ученики и учителя услышали выстрелы, а потом увидели на улице на улице раненого мальчика, лежащего на земле.
По словам очевидцев, в школьника стрелял посторонний. Ранения у мальчика, к счастью, не тяжелые, все время он был в сознании.
Медики осмотрели и госпитализировали пострадавшего. По предварительной информации, нападающий стрелял из травматического оружия.
Напомним, ранее в Киеве неизвестные из автомобиля обстреляли Jaguar, пострадали два иностранца.
Видео: "Магнолия-ТВ".