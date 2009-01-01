Стрельба возле "Академгородка": Коханивский рассказал о причине конфликта

Лидер ОУН назвал произошедшее "давним конфликтом".

Коханивский рассказал о стрельбе Facebook Николай Коханивский

Командир добровольческого батальйона Николай Коханивский назвал принудительное выселение жильцов из общежития причиной стрельбы возле станции метро "Академгородок"

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. Это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - заявил Коханивский каналу "112 Украина".

Напомним, в столице возле станции метро "Академгородок" произошла стрельба с участием командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского. В результате инцидента лидер ОУН был задержан.