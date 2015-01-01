Суд отпустил уголовника "Шкафа", обвиняемого в убийстве журналиста Веремия

Юрия Крысина уже успели дважды задержать и один раз судить по другим делам.

Юрий Крысин по прозвищу "Шкаф"

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи— одного з обвиняемых в убийстве во время Евромайдана журналиста газеты "Вести"

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская, сообщает УНИАН.

"Итак, сегодня подсудимого по делу о нападении на журналиста Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле Веремия уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение иных, более "привычных" ему преступлений, опять (в третий раз) выпустили из-под стражи", — сообщила Закревская.

"Мне вот интересно, — продолжила она, — сколько еще преступлений, находясь под судом и следствием по другим делам Крысин должен совершить, чтобы уже приевшаяся нам коллегия судей апелляции Паленик, Присяжнюк, Масенко осознала смысл понятия "риск рецидива".

Адвокат обратила внимание на тот факт, что система по автоматическому распределению дел в Апелляционном суде столицы почему-то "выбирает" именно этот состав судей по "майдановским делам".

По словам Закревской, следующее заседание по делу Веремия состоится 19 января.

Напомним, был убит в ночь на 19 февраля 2014 года на улице Большой Житомирской в Киеве. Его жестоко избили, нанесли огнестрельное ранение в спину, в результате чего 15 февраля он умер в больнице. По данным следствия, в преступлении принимали участие пять человек.

Крысин является подозреваемым по нескольким уголовным процессам, среди которых – причастность к убийству Веремия. Однако мера пресечения Печерским райсудом Киева ему была избрана в рамках другого производства — о нападении на АЗС. Этот суд 16 августа избрал Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Рассмотрение в суде дела об убийстве Веремия идет в закрытом режиме. В рамках этого дела Крысин находился под домашним арестом.