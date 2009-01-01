Суд запретил незаконную застройку на месте сквера Героев АТО

Возобновление договора аренды земли, предполагающее ее застройку, не отвечает интересам территориальной общины

Киевляне совместно с воинами АТО сорвали незаконную застройку в Киеве, которую планировало начать еще окружение Януковича. Теперь жители Соломенского района требуют от мэра столицы официального узаконивания сквера Героев добровольческих батальонов. Он был открыт еще в прошлом году у Батыевой горы.

По обращению местных жителей и иску прокуратуры Киева суды первой и второй инстанций запретили застройку земельного участка в Соломенском районе столицы вблизи Батыевой горы, на котором жители местной общины и воины АТО обустроили сквер имени Героев добровольческих батальонов.

Киевские хозяйственный и апелляционный хозяйственный суды признали недействительным соглашение о возобновлении договора аренды участка, подписанное в марте 2016 между Киевским городским советом и частной структурой. Впервые эта земля был отведена частному обществу еще в 2007 году для строительства офисно-жилищного комплекса. Однако участок не используется 9 лет и у этой компании не было права на возобновление договора аренды, сообщает столичная прокуратура.

В прокуратуре также отметили: "Решением Киевсовета участок отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования, а поэтому возобновление договора аренды земли, предполагающее ее застройку, не отвечает интересам территориальной общины Киева".

Как сообщалось, 14 октября 2016 года, в День защитника Украины, в сквере на пересечении улиц Кудряшова и Проценко был открыт памятный знак в честь героев-добровольцев АТО. Местная община Соломенского района совместно с воинами Добровольческого батальона ОУН отстояли сквер от незаконной застройки и засадили деревьями.

Как рассказал местный активист Василий Швец, в течение 12 лет жители Соломенского района Киева боролись против незаконного строительства на оползнеопасных территориях.

"Наши дома стоят на холмах, и если бы начали строить эту 24-этажную высотку, они просто рассыпались бы из-за оползней", — подчеркнул активист. По его словам, к этому объекту имели непосредственное отношение "деятели" времен Януковича — бывший министр Дмитрий Табачник и экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве Сергей Кучер. А реанимировать проект пытался в прошлом году бывший глава "Укрбуда" и нардеп Максим Микитась.

"Незаконный договор с фирмой-застройщиком наконец расторгнут. Теперь киевляне и воины АТО требуют от городского головы Виталия Кличко следующего шага. Господин мэр, внесите в Киевсовет проект решения об официальном признании этого участка сквером имени Героев добровольческих батальонов. Никаких юридических или фактических препятствий этому нет. От вас и Киевсовета требуется только одно — утвердить это документально. Подвиг добровольцев не может быть забытым", — призвали местные жители.