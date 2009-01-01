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Сухо, солнечно и свежо. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет завтра

Вчера, 23:02

Днем в столице температура воздуха может прогреться до 20 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Киев
Киев, иллюстрация Reuters
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник — 26 сентября — в Киеве будет сухо, солнечно и свежо, ветер ожидается восточный, порывистый.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что завтра днем температура воздуха составит +18 +20 градусов.

"В дальнейшем дни — где-то +14 +16 градусов, ночи будут постепенно становиться холоднее — до +4 +9 градусов", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

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Киев, погода, Диденко
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