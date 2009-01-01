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Сухо, солнечно, но прохладно. Синоптик рассказала, какая погода в Киеве ожидается завтра

Вчера, 23:14

Днем в столице температура воздуха может прогреться до 16 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Киев
Киев, иллюстрация Reuters
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду — 27 сентября — в Киеве будет сухо и солнечно, но прохладно.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что ближайшей ночью температура воздуха может составить +6 +9 градусов, а днем — +15 +16.

"В ночь на четверг в столице, а скорее, на окраинах, есть вероятность заморозков", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

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Киев, погода, Диденко
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