Сухо, солнечно, но прохладно. Синоптик рассказала, какая погода в Киеве ожидается завтра

Днем в столице температура воздуха может прогреться до 16 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Киев, иллюстрация Reuters

Синоптикспрогнозировала, что в среду — 27 сентября — в Киеве будет сухо и солнечно, но прохладно.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что ближайшей ночью температура воздуха может составить +6 +9 градусов, а днем — +15 +16.

"В ночь на четверг в столице, а скорее, на окраинах, есть вероятность заморозков", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше об инцидентах можно здесь.