"Светлый человек, не охранник Порошенко". Подробности гибели байкера на окраине Киева

Погибший никогда не был в охране президента, отметили в Управлении государственной охраны.

Поврежденный мотоцикл facebook.com/dtp.kiev.ua

На окраине Киева в результате аварии погиб сотрудник Управления государственной охраны (УГО), он был светлым человеком, но не являлся охранником президента

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет УНИАН.

В то же время начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в столице Оксана Блищик рассказала, что ДТП случилось на Столичном шоссе, 33.

"Да, действительно, погибший — наш сотрудник, но он никогда не был в охране президента..., очень положительные характеристики имел, светлый человек, хороший был сотрудник", — отметили в УГО.

По словам Блищик, на Столичном шоссе "водитель автомобиля Chevrolet Aveo напротив дома 33… совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki, в результате чего последний (байкер) от полученных травм погиб на месте".

Ранее СМИ писали, что в ночь на 31 августа на окраине Киева мотоцикл врезался в легковое авто, погиб байкер — сотрудник госохраны и один из охранников Петра Порошенко Юрий Рудобаба.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua